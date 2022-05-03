  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть

"Я очень хочу чтобы Путин сдох. Потому что вся вина человека, который... Хотя это не человек. Это преступник. Человек, который принес столько боли, страданий, забрал столько жизней, лишил стольких людей будущего, –сказал Данилко. – Поэтому я желаю ему скорее умереть".
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.