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25 апреля, 2022
 
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Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции

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Данилко: Есть нормальные, хорошие люди
Данилко: Есть нормальные, хорошие люди
Фото: an.danilko / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко 22 апреля в эфире канала "Украина", отвечая на вопрос, есть ли хорошие русские, заявил, что не различает людей по национальности, подчеркнув, что бывают хорошие или плохие люди. В качестве примера он привел российского публициста Александра Невзорова.

"Я не воспринимаю: еврей, русский, узбек. Вот говорят: "Не верьте, что есть хорошие русские". Есть нормальные, хорошие люди, – сказал он. – Например, я очень много слушаю Невзорова. Мне нравится его позиция. Он делает свои умозаключения, не когда уехал. Нет! Это было так всегда. Я всегда поражался его знаниям. При этом это абсолютно добрейший человек. Это видно по нему, ощущается. Я видел, как какая-то бабушка взяла у него автограф, а он помощнице показал, чтобы эту бабушку проводили бесплатно, без билета на его лекции", – подчеркнул Данилко. 

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ, 4 марта. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет. 

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. По мнению Невзорова, уголовное дело должно "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости". При этом Невзоров подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью". 

25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. По словам публициста, он пока не принял окончательное решение, возвращаться ли в Россию.

Теги: Александр Невзоров, Андрей Данилко, война России против Украины
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