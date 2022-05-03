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03 мая, 2022
 
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"Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми

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Данилко: Я вижу, как развить эту тему Сердючка и мама на фронте как комедию
Данилко: Я вижу, как развить эту тему – Сердючка и мама на фронте как комедию
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко предположил, что если бы певица Верка Сердючка, в образе которой он выступает, была бы реальным человеком, то после нападения РФ на Украину пошла бы служить в территориальную оборону. Об этом он заявил 2 мая в комментарии YouTube-каналу Politeka Online.

"Если брать Сердючку и ее маму, то, конечно, они были бы только в теробороне. Вот они были бы две такие –Сердючка и мама на войне. То они захватывают танк, то берут кого-то в плен. Представьте их в этом камуфляже, с тепловизорами – уже смешно. Я вижу, как развить эту тему – Сердючка и мама на фронте как комедию", – сказал Данилко.

ВИДЕО
Видео: Politeka Online / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Роль матери Сердючки играет актриса Инна Белоконь. После нападения РФ на Украину она живет в Полтаве и занимается волонтерством

Теги: Андрей Данилко, война России против Украины, Верка Сердючка
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