  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми

Данилко: Я вижу, как развить эту тему – Сердючка и мама на фронте как комедию Фото: v_serduchka / Instagram

"Если брать Сердючку и ее маму, то, конечно, они были бы только в теробороне. Вот они были бы две такие –Сердючка и мама на войне. То они захватывают танк, то берут кого-то в плен. Представьте их в этом камуфляже, с тепловизорами – уже смешно. Я вижу, как развить эту тему – Сердючка и мама на фронте как комедию", – сказал Данилко.

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Видео: Politeka Online / YouTube

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