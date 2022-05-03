  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми

"Если брать Сердючку и ее маму, то, конечно, они были бы только в теробороне. Вот они были бы две такие –Сердючка и мама на войне. То они захватывают танк, то берут кого-то в плен. Представьте их в этом камуфляже, с тепловизорами – уже смешно. Я вижу, как развить эту тему – Сердючка и мама на фронте как комедию", – сказал Данилко.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
Роль матери Сердючки играет актриса Инна Белоконь. После нападения РФ на Украину она живет в Полтаве и занимается волонтерством.