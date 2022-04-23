  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки

"Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут. Клянусь!" – сказала Данилко.
"Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке", – отметил артист.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
В последнее время артист появляется на публике в черной кепке и маске, которые стали частью его имиджа.