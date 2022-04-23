Бульвар Шоубиз
 
23 апреля, 2022
 
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Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки

 
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Данилко: Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут
Данилко: Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко 22 апреля в эфире канала "Украина" опроверг слухи о том, что постоянно появляется на публике в кепке, потому что якобы скрывает лысину.

"Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут. Клянусь!"  сказала Данилко.

Фото: v_serduchka / Instagram
Фото: v_serduchka / Instagram

"Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке", – отметил артист.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

В последнее время артист появляется на публике в черной кепке и маске, которые стали частью его имиджа.

Теги: Андрей Данилко, мода и красота
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