  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки

Данилко: Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут Фото: v_serduchka / Instagram

"Одно время спрашивали, а чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут. Клянусь!" – сказала Данилко.

Фото: v_serduchka / Instagram

"Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке", – отметил артист.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube