Украинские военные ликвидировали в Мариуполе почти 2,5 тыс. оккупантов, ранили – вдвое больше – офицер управления разведки

Об этом на пресс-конференции 8 мая, которая транслировалась в YouTube hromadske, сообщил офицер управления разведки Илья Самойленко.

"Мы также уничтожили свыше 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами... И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", – сказал Самойленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также, до последнего времени, пряталась от обстрелов часть мирных жителей города.

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.

На "Азовстали" на этой неделе шли активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 6 мая с "Азовстали" эвакуировали около 50 человек.

7 мая эвакуация с территории завода "Азовсталь" женщин, детей и людей пожилого возраста была завершена, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.