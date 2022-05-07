Петицию о применении к защитникам Мариуполя процедуры extraction за сутки подписали более 300 тыс. человек

По данным Верещук, с "Азовстали" эвакуировали женщин, детей и пожилых людей Фото: ЕРА

Петиция от имени активистов была размещена 6 мая, ее автором указана украинка Kitty Prokhorenko.

"Мы, нижеуказанные активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости, призываем Организацию Объединенных Наций и особенно генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира начать неотложную процедуру extraction", – сказано в обращении.

Авторы просят, чтобы на Генеральной Ассамблее ООН рассмотрели гуманитарную ситуацию в Мариуполе после агрессии россиян; требуют принятия резолюции ООН, обязывающую РФ как страну-агрессора "обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран"; призывают ведущих политиков в мире "принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности".

"Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который, в частности, служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. В городе существенный недостаток продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует", – сказано в петиции.

Ее авторы считают, что "сейчас время идет на считанные часы".

"Оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех укрывшихся на территории завода. [...] При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей. Мы призываем к решительным действиям международного сообщества", – подчеркивается в обращении.

В нем предлагается:

обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;

организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;

организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором.

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