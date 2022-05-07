Петицию о применении к защитникам Мариуполя процедуры extraction за сутки подписали более 300 тыс. человек

Петиция от имени активистов была размещена 6 мая, ее автором указана украинка Kitty Prokhorenko.
"Мы, нижеуказанные активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости, призываем Организацию Объединенных Наций и особенно генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира начать неотложную процедуру extraction", – сказано в обращении.
Авторы просят, чтобы на Генеральной Ассамблее ООН рассмотрели гуманитарную ситуацию в Мариуполе после агрессии россиян; требуют принятия резолюции ООН, обязывающую РФ как страну-агрессора "обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран"; призывают ведущих политиков в мире "принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности".
"Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который, в частности, служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. В городе существенный недостаток продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует", – сказано в петиции.
Ее авторы считают, что "сейчас время идет на считанные часы".
"Оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех укрывшихся на территории завода. [...] При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей. Мы призываем к решительным действиям международного сообщества", – подчеркивается в обращении.
В нем предлагается:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.
7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".