В "Азове" рассказали, как используют белые флаги в ходе эвакуации мирных граждан из "Азовстали"

"На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие стяги. Хотим заметить, что эта процедура проводится уже в четвертый раз", – сообщили в полку.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе – . В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.

На "Азовстали" на этой неделе начались активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших. 6 мая там во время режима прекращения огня оккупанты подбили эвакуационный автомобиль, погиб украинский боец, сообщали в "Азове".

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 6 мая из "Азовстали" эвакуировали около 50 человек.

Вопреки гуманитарному праву, до сих порт никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.