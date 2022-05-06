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В Нидерландах неизвестные разрисовали свастикой и символами "Азова" военное кладбище. В МИД и полку осудили акт вандализма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вандалы написали Slava Ukraine, это транслитерация фразы на русском языке
Вандалы написали Slava Ukraine, это транслитерация фразы на русском языке
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

3 мая в Нидерландах неизвестные разрисовали военное кладбище и мемориал Йонкербос (город Неймеген). Об этом сообщила телерадиокомпания NOS.nl.

На видео, которое обнародовало СМИ, видно, что кладбище, в том числе некоторые могильные плиты, разрисовано в цвета украинского флага.

Скриншот: nos.nl
Скриншот: nos.nl

Также там есть символика и название полка Национальной гвардии Украины "Азов", который сейчас героически защищает Мариуполь от российских оккупантов, фразы Fuck Putin и Slava Ukraine. Причем последняя – транслитерация фразы на русском языке. 

Скриншот: nos.nl
Скриншот: nos.nl

Полиция начала расследование, но установить, кто именно это сделал, пока не удалось – на кладбище нет камер. 

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Нидерландах осудили акт вандализма. 

"Мы считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", – говорится в сообщении МИД, опубликованном в Twitter 6 мая. 

В посольстве выразили надежду, что правоохранители оперативно найдут виновных. 

"Мы глубоко обеспокоены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен накануне Дней памяти – дней, когда европейские народы чтят память всех погибших в борьбе за освобождение от нацизма", – подчеркнули в диппредставительстве. 

https://www.facebook.com/UkraineEmbNL/posts/369328138557583

Отреагировали на инцидент также в полку. Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев" Максим Жорин написал 5 мая в Telegram, что провокация совершена "по кремлевским методичкам". 

"Нарисовали символику "Азова", украинский флаг и свастику на важном для людей месте памяти. Цель очевидна – устроить конфликт и поссорить народы между собой. Представители нашего движения (уверен, что и гражданские украинцы также) не имеют к этому никакого отношения. Мы осуждаем любое повреждение или разорение памятников Второй мировой войны. Надеюсь, что преступников быстро поймают. И совсем не удивлюсь, если они будут с российскими паспортами", – подчеркнул он. 

Контекст:

"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины. Первый командир "Азова" – Андрей Билецкий, лидер парти "Национальный корпус", которую российская пропаганда обвиняет в проповедовании идей национал-социализма.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова" противостоят российским оккупантам в Мариуполе. 

В РФ называют бойцов "Азова" "радикалами". Используя такие утверждения, например, глава МИД РФ Сергей Лавров объяснял бомбежку роддома в Мариуполе в начале марта. 

Билецкий после этого объявил набор в добровольческие подразделения полка для обороны населенных пунктов от российской армии, заявив, что "теперь полстраны для них будет "Азов".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Нидерланды, вандализм, российская пропаганда, полк Азов, Вторая мировая война, мемориал, свастика, могила, Максим Жорин
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