В Нидерландах неизвестные разрисовали свастикой и символами "Азова" военное кладбище. В МИД и полку осудили акт вандализма

На видео, которое обнародовало СМИ, видно, что кладбище, в том числе некоторые могильные плиты, разрисовано в цвета украинского флага.

Скриншот: nos.nl

Также там есть символика и название полка Национальной гвардии Украины "Азов", который сейчас героически защищает Мариуполь от российских оккупантов, фразы Fuck Putin и Slava Ukraine. Причем последняя – транслитерация фразы на русском языке.

Скриншот: nos.nl

Полиция начала расследование, но установить, кто именно это сделал, пока не удалось – на кладбище нет камер.

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Нидерландах осудили акт вандализма.

"Мы считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", – говорится в сообщении МИД, опубликованном в Twitter 6 мая.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.



We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.



* https://t.co/ELMNzNEsOo pic.twitter.com/f2HdVWW3Ej — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) May 6, 2022

В посольстве выразили надежду, что правоохранители оперативно найдут виновных.

"Мы глубоко обеспокоены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен накануне Дней памяти – дней, когда европейские народы чтят память всех погибших в борьбе за освобождение от нацизма", – подчеркнули в диппредставительстве.

Отреагировали на инцидент также в полку. Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев" Максим Жорин написал 5 мая в Telegram, что провокация совершена "по кремлевским методичкам".

"Нарисовали символику "Азова", украинский флаг и свастику на важном для людей месте памяти. Цель очевидна – устроить конфликт и поссорить народы между собой. Представители нашего движения (уверен, что и гражданские украинцы также) не имеют к этому никакого отношения. Мы осуждаем любое повреждение или разорение памятников Второй мировой войны. Надеюсь, что преступников быстро поймают. И совсем не удивлюсь, если они будут с российскими паспортами", – подчеркнул он.