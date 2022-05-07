Украинские ветераны Второй мировой войны призвали Путина позволить защитникам Мариуполя выйти живыми. Видео

Ветераны просят выпустить и гражданских лиц, и мариупольский гарнизон.

Среди тех, кто обратился к главе Кремля, – 98-летняя Александра Романчикова.

"Логика [главы нацистской Германии Адольфа] Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки", – сказала она.

Оставшиеся в живых ветераны Второй мировой взывают к совести российской власти.

"Мы защитили в 1941–1945 годах от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", – обращаются ветераны.

Они заявляют, что готовы стать перед Путиным на колени, если тот отпустит людей с "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)