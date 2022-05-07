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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские ветераны Второй мировой войны призвали Путина позволить защитникам Мариуполя выйти живыми. Видео

 
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Ветераны взывают к совести российской власти
Ветераны взывают к совести российской власти
Скриншот: Українська правда / YouTube

Ветераны Второй мировой войны из Украины записали видео, в котором обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом позволить уйти живыми находящимся в промзоне завода "Азовсталь" защитникам осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Ролик опубликован 7 мая на YouTube-странице "Украинской правды".

Ветераны просят выпустить и гражданских лиц, и мариупольский гарнизон.

Среди тех, кто обратился к главе Кремля, – 98-летняя Александра Романчикова.

"Логика [главы нацистской Германии Адольфа] Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки", – сказала она.

Оставшиеся в живых ветераны Второй мировой взывают к совести российской власти.

"Мы защитили в 1941–1945 годах от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", – обращаются ветераны.

Они заявляют, что готовы стать перед Путиным на колени, если тот отпустит людей с "Азовстали".

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

видео

Видео: Українська правда / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Кремль, оккупация, Мариуполь, штурм, ветераны, эвакуация, Азовсталь, нацисты, война России против Украины, российские оккупанты
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