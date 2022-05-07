Украинские ветераны Второй мировой войны призвали Путина позволить защитникам Мариуполя выйти живыми. Видео

Ветераны просят выпустить и гражданских лиц, и мариупольский гарнизон.
Среди тех, кто обратился к главе Кремля, – 98-летняя Александра Романчикова.
"Логика [главы нацистской Германии Адольфа] Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки", – сказала она.
Оставшиеся в живых ветераны Второй мировой взывают к совести российской власти.
"Мы защитили в 1941–1945 годах от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", – обращаются ветераны.
Они заявляют, что готовы стать перед Путиным на колени, если тот отпустит людей с "Азовстали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.