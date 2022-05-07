При эвакуации гражданских из "Азовстали" 6 мая погибло трое украинских военнослужащих

Об этом говорится в комментарии, который изданию "ГОРДОН" предоставила пресс-служба полка Национальной гвардии Украины "Азов" 7 мая.
"Эвакуация гражданских... За вчера погибли трое наших военнослужащих. Один – по попаданию ПТУР по машине (и шестеро раненых), и двое еще погибли от сброса бомб с БПЛА", – сказано в сообщении.
В "Азове" сообщали, что эвакуационный автомобиль российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса во время режима тишины. Этот автомобиль ехал к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода, подчеркивали в полку.
Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" на этой неделе начались активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.