При эвакуации гражданских из "Азовстали" 6 мая погибло трое украинских военнослужащих

Шестеро украинских военнослужащих были ранены в результате обстрела эвакуационного автомобиля (на фото) вчера, еще один погиб Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Об этом говорится в комментарии, который изданию "ГОРДОН" предоставила пресс-служба полка Национальной гвардии Украины "Азов" 7 мая.

"Эвакуация гражданских... За вчера погибли трое наших военнослужащих. Один – по попаданию ПТУР по машине (и шестеро раненых), и двое еще погибли от сброса бомб с БПЛА", – сказано в сообщении.

В "Азове" сообщали, что эвакуационный автомобиль российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса во время режима тишины. Этот автомобиль ехал к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода, подчеркивали в полку.