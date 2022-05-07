Зеленский: К работе над дипломатическими вариантами спасения украинских военных с "Азовстали" привлечены влиятельные государства

"Работаем над дипломатическими вариантами спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", - сказал он.

Президент отметил, что продолжается эвакуационная миссия из "Азовстали" при посредничестве ООН и Международном комитете Красного Креста.

"В течение дня наша команда организовывала спасение более 40 гражданских людей – женщин и детей. Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, прямо под землей – в укрытиях", – сказал Зеленский.

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Защитники Мариуполя призывали провести процедуру "extraction" и эвакуировать их с "Азовстали".