Зеленский: Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали". Готовим второй этап миссии – эвакуацию раненых и медиков

Зеленский об эвакуации украинских военных из Мариуполя: Каждый день ищем дипломатический вариант, который может сработать Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали".

"Удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", – отметил президент.

Он подчеркнул, что ведется работа и над тем, чтобы вывезти оттуда военных.

"Всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно. Но важно. Уверен, что все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся. Каждый день ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", – сказал президент.

Он сообщил также, что на завтра, 8 мая, готовится продолжение работы гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов.

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