Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе – ГУР Минобороны Украины

"Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе. Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на "глупость московского командования и их унижение".

"71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская Республика", – добавили в ведомстве.