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Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе – ГУР Минобороны Украины

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Оккупанты разрушили Мариуполь и планируют провести там "парад"
Оккупанты разрушили Мариуполь и планируют провести там "парад"
Фото: EPA

Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" на 9 мая в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила 7 мая пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе. Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на "глупость московского командования и их унижение".

"71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская Республика", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/306908448287249

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля. Для подготовки мероприятия в разрушенный город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметило 4 мая ГУР Минобороны Украины. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, разведка, 9 мая, парад, армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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