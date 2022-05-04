В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая

Мотузяник: РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению Фото: uacrisis.org

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях – не только там, где есть боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", – сказал Мотузяник

Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", – пояснил он.

Спикер добавил, что слышал о возможном проведении РФ парада в Мариуполе 9 мая, но не владеет информацией по этому поводу.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия – парад пленных или еще что-то придумают. Деталей относительно того, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю. Сейчас РФ там пытается проводить фильтрационные мероприятия, есть попытки и факты вывоза людей на территорию РФ, причем принудительно, без их согласия. Это преступления, которые российская армия совершает в разрушенном ею же городе", – уточнил Мотузяник.

На вопрос, будет ли Украина в этом году отмечать 9 мая, Мотузяник ответил, что 8-е и 9 мая, День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, – государственные праздники и их будут отмечать "к сожалению, в тех условиях, которые мы на сегодняшний день имеем".

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