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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны армии РФ в связи с 9 мая

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Мотузяник: РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, эти победы может придумать и показать по телевидению
Мотузяник: РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению
Фото: uacrisis.org

В связи с празднованием в РФ 9 мая в Украине ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 4 мая на брифинге, который транслировал Ukraine Media Center.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях – не только там, где есть боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", – сказал Мотузяник

Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей – а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, – эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", – пояснил он.

Спикер добавил, что слышал о возможном проведении РФ парада в Мариуполе 9 мая, но не владеет информацией по этому поводу.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия – парад пленных или еще что-то придумают. Деталей относительно того, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю. Сейчас РФ там пытается проводить фильтрационные мероприятия, есть попытки и факты вывоза людей на территорию РФ, причем принудительно, без их согласия. Это преступления, которые российская армия совершает в разрушенном ею же городе", – уточнил Мотузяник.

На вопрос, будет ли Украина в этом году отмечать 9 мая, Мотузяник ответил, что 8-е и 9 мая, День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, – государственные праздники и их будут отмечать "к сожалению, в тех условиях, которые мы на сегодняшний день имеем".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

Согласно опросам 2021 года, 41% украинцев считают, что Украина должна отмечать обе эти даты, 31% – только День Победы 9 мая и 9% – лишь День памяти и примирения 8 мая.

Теги: провокации, День Победы, 9 мая, парад, Минобороны, Александр Мотузяник, День памяти и примирения, война России против Украины
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