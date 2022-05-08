Командир полка "Азов" об обороне Мариуполя: Мы абсолютно осознанно пошли в этот котел

В "Азове" рассказали, что противник обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения Фото: АЗОВ / Twitter

"Ситуация крайне тяжелая. Мы с 25 апреля держим круговую оборону завода ["Азовсталь"]. Идут очень тяжелые кровопролитные бои. Противник последние несколько дней пытается нас штурмовать. Он уже проник на завод. Бои фактически ведутся внутри завода. Внутри построек и ангаров, промышленного комплекса", – сказал он.

Командир "Азова" подчеркнул, что оккупанты применяют против защитников города "абсолютно все виды вооружений", в том числе корабельную артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.

"Он пытается использовать тактику "выжженной земли" и просто разрушает все, что находится вокруг", – считает Прокопенко.

Он отметил, что защищающие город военные "надеялись некоторое время на деблокаду", а сейчас "должны помочь сами себе, чтобы победить в этой битве".

"Сейчас – пусть это грубо звучит – мы преданы сами себе. Я могу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы совершенно осознанно пошли в этот котел. Понимая, что согласно плану обороны, нужно будет вести круговую оборону в городе, и оно, собственно, так и произошло", – объяснил Прокопенко.

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