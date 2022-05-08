Командир полка "Азов" об обороне Мариуполя: Мы абсолютно осознанно пошли в этот котел

"Ситуация крайне тяжелая. Мы с 25 апреля держим круговую оборону завода ["Азовсталь"]. Идут очень тяжелые кровопролитные бои. Противник последние несколько дней пытается нас штурмовать. Он уже проник на завод. Бои фактически ведутся внутри завода. Внутри построек и ангаров, промышленного комплекса", – сказал он.
Командир "Азова" подчеркнул, что оккупанты применяют против защитников города "абсолютно все виды вооружений", в том числе корабельную артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.
"Он пытается использовать тактику "выжженной земли" и просто разрушает все, что находится вокруг", – считает Прокопенко.
Он отметил, что защищающие город военные "надеялись некоторое время на деблокаду", а сейчас "должны помочь сами себе, чтобы победить в этой битве".
"Сейчас – пусть это грубо звучит – мы преданы сами себе. Я могу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы совершенно осознанно пошли в этот котел. Понимая, что согласно плану обороны, нужно будет вести круговую оборону в городе, и оно, собственно, так и произошло", – объяснил Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.
7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".
8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.