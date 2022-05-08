ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир полка "Азов" об обороне Мариуполя: Мы абсолютно осознанно пошли в этот котел

В "Азове" рассказали, что противник обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения
В "Азове" рассказали, что противник обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения
Фото: АЗОВ / Twitter

Защитники Мариуполя сделали все возможное, чтобы оттянуть на себя силы российских оккупантов. Об этом командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 8 мая.

"Ситуация крайне тяжелая. Мы с 25 апреля держим круговую оборону завода ["Азовсталь"]. Идут очень тяжелые кровопролитные бои. Противник последние несколько дней пытается нас штурмовать. Он уже проник на завод. Бои фактически ведутся внутри завода. Внутри построек и ангаров, промышленного комплекса", – сказал он.

Командир "Азова" подчеркнул, что оккупанты применяют против защитников города "абсолютно все виды вооружений", в том числе корабельную артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.

"Он пытается использовать тактику "выжженной земли" и просто разрушает все, что находится вокруг", – считает Прокопенко.

Он отметил, что защищающие город военные "надеялись некоторое время на деблокаду", а сейчас "должны помочь сами себе, чтобы победить в этой битве".

"Сейчас – пусть это грубо звучит – мы преданы сами себе. Я могу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы совершенно осознанно пошли в этот котел. Понимая, что согласно плану обороны, нужно будет вести круговую оборону в городе, и оно, собственно, так и произошло", – объяснил Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, авиация, Мариуполь, бомбоубежище, вооружение, оборона, Азовсталь, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Денис Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (99815)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (75847)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (50161)
4
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (32437)
5
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (32418)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (25765)
7
В пожаре погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный (16640)
8
Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США (16092)
 
 
 
 