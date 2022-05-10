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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Петиция с требованием безопасно эвакуировать всех людей с "Азовстали" набрала более 1 млн подписей

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По данным Донецкой ОВА, на "Азовстали" еще остаются около 100 гражданских лиц
По данным Донецкой ОВА, на "Азовстали" еще остаются около 100 гражданских лиц
Фото: ЕРА

Петиция с требованием безопасно эвакуировать всех людей с "Азовстали" набрала более 1 млн подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Change.org, где размещена петиция.

Она была опубликована 6 мая. За первый день после размещения петицию подписали 300 тыс. человек, за три дня она собрала более 850 тыс. подписей. По состоянию на 14.45 10 мая ее подписали почти 1,1 млн человек.

Авторы петиции требуют начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран.

Также они призывают ведущих мировых политиков принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.

"Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех, кто нашел укрытие на территории завода", – сказано в петиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались около 600 раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

По данным Донецкой ОВА, на "Азовстали" еще остаются около 100 гражданских лиц.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

Теги: Россия, Украина, ООН, Мариуполь, петиция, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины
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