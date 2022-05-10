Петиция с требованием безопасно эвакуировать всех людей с "Азовстали" набрала более 1 млн подписей

По данным Донецкой ОВА, на "Азовстали" еще остаются около 100 гражданских лиц Фото: ЕРА

Она была опубликована 6 мая. За первый день после размещения петицию подписали 300 тыс. человек, за три дня она собрала более 850 тыс. подписей. По состоянию на 14.45 10 мая ее подписали почти 1,1 млн человек.

Авторы петиции требуют начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран.

Также они призывают ведущих мировых политиков принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.

"Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех, кто нашел укрытие на территории завода", – сказано в петиции.

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Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.