На "Азовстали" остается еще около 100 гражданских – глава ОВА

"На "Азовстали" еще более 100 гражданских точно осталось. Можно будет по этим цифрам отчитываться, когда эти люди будут эвакуированы", – заявил Кириленко.

Он отметил, что в целом в Мариуполе остается около 100 тыс. мирных жителей.

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