Замкомандира полка "Азов": Радуемся ли мы, что с "Азовстали" удалось эвакуировать гражданских? Это радость сквозь слезы

"Радуемся ли мы, что удалось эвакуировать гражданских? Это определенно хорошо, но это радость сквозь слезы. Ни одна машина на территорию завода не заехала, ни одна международная организация, будь то ООН, Красный Крест – на территорию завода не заехали. Ни один политик, ведущий переговоры, на территорию "Азовстали" не приехал и не убедился, остались ли гражданские под завалами. Ни одна эвакуационная машина на территорию "Азовстали" не приехала. Ни одна международная миссия не работала под теми завалами, которые есть в Мариуполе", – подчеркнул Паламар.

По его словам, эвакуация состоялась слишком поздно.

"Я думаю, что это, прежде всего, заслуга наших военных: нам удалось поднять этот шум, этот крик на весь мир. Заслуга журналистов, что удалось обратить внимание на Мариуполь. И, конечно, власти, которые смогли договориться об эвакуации. Жаль, что поздно. И жаль, что те, кто так громко говорит: "Ура, мы вывезли всех гражданских", не говорит почему-то о жизни военнослужащих, погибших из-за этой эвакуации гражданских. И можем ли мы сказать, что всех гражданских увезли? Я не знаю. Не уверен... Тела погибших нужно забрать из-под завалов", – отметил Паламар.

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