Замкомандира полка "Азов": Радуемся ли мы, что с "Азовстали" удалось эвакуировать гражданских? Это радость сквозь слезы

"Радуемся ли мы, что удалось эвакуировать гражданских? Это определенно хорошо, но это радость сквозь слезы. Ни одна машина на территорию завода не заехала, ни одна международная организация, будь то ООН, Красный Крест – на территорию завода не заехали. Ни один политик, ведущий переговоры, на территорию "Азовстали" не приехал и не убедился, остались ли гражданские под завалами. Ни одна эвакуационная машина на территорию "Азовстали" не приехала. Ни одна международная миссия не работала под теми завалами, которые есть в Мариуполе", – подчеркнул Паламар.
По его словам, эвакуация состоялась слишком поздно.
"Я думаю, что это, прежде всего, заслуга наших военных: нам удалось поднять этот шум, этот крик на весь мир. Заслуга журналистов, что удалось обратить внимание на Мариуполь. И, конечно, власти, которые смогли договориться об эвакуации. Жаль, что поздно. И жаль, что те, кто так громко говорит: "Ура, мы вывезли всех гражданских", не говорит почему-то о жизни военнослужащих, погибших из-за этой эвакуации гражданских. И можем ли мы сказать, что всех гражданских увезли? Я не знаю. Не уверен... Тела погибших нужно забрать из-под завалов", – отметил Паламар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.