В ходе эвакуации с "Азовстали" российские оккупанты разлучили четырехлетнюю девочку и ее маму – полк "Азов"

"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую четырехлетнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День матери, доехал только ребенок", – сказано в сообщении.

Украинские военные отметили, что место нахождения матери неизвестно.

"Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – заявил полк "Азов".

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал в Telegram, что Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН.

"Ни одна международная организация не может объяснить, где делась мама Алисы, почему четырехлетний ребенок один. [...] Где были представители международных организаций, отвечавших за сопровождение, неясно. Но ясно одно. Надо тех, кто гарантировал безопасность и сопровождение, заставить сделать все возможное, чтобы вернуть маму Алисе", – заявил журналист.

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