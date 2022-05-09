В ходе эвакуации с "Азовстали" российские оккупанты разлучили четырехлетнюю девочку и ее маму – полк "Азов"

"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую четырехлетнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День матери, доехал только ребенок", – сказано в сообщении.
Украинские военные отметили, что место нахождения матери неизвестно.
"Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – заявил полк "Азов".
Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал в Telegram, что Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН.
"Ни одна международная организация не может объяснить, где делась мама Алисы, почему четырехлетний ребенок один. [...] Где были представители международных организаций, отвечавших за сопровождение, неясно. Но ясно одно. Надо тех, кто гарантировал безопасность и сопровождение, заставить сделать все возможное, чтобы вернуть маму Алисе", – заявил журналист.
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Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.