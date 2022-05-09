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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе эвакуации с "Азовстали" российские оккупанты разлучили четырехлетнюю девочку и ее маму – полк "Азов"

В Запорожье прибыл только ребенок, утверждают военные
В Запорожье прибыл только ребенок, утверждают военные
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты разлучили эвакуированных с завода "Азовсталь" в Мариуполе четырехлетнюю девочку и ее маму, заявил 8 мая в Telegram защищающий город полк Нацгвардии Украины "Азов".

"Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую четырехлетнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День матери, доехал только ребенок", – сказано в сообщении.

Украинские военные отметили, что место нахождения матери неизвестно.

"Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – заявил полк "Азов".

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал в Telegram, что Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН.

"Ни одна международная организация не может объяснить, где делась мама Алисы, почему четырехлетний ребенок один. [...] Где были представители международных организаций, отвечавших за сопровождение, неясно. Но ясно одно. Надо тех, кто гарантировал безопасность и сопровождение, заставить сделать все возможное, чтобы вернуть маму Алисе", – заявил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Теги: Россия, Запорожье, ООН, война, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, Андрей Цаплиенко, журналисты, война России против Украины, женщины, ребенок, День матери, мать, мама, девочка, российские оккупанты
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