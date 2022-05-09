Оккупанты вновь начали штурм "Азовстали" в Мариуполе – советник мэра

Об этом 9 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ожидаемо, что после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно, – написал Андрющенко. – Сложно понять, как наши герои отражают атаку за атакой. Несокрушимые и непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех защитников. Мы все в безвозмездном долгу перед ними".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. Украинские военные заявили, что сдаться в плен – неприемлемо для полка "Азов", это значит смерть.

По данным защитников Мариуполя оккупанты убили в городе 25 тыс. человек. В то же время украинские военные ликвидировали в Мариуполе почти 2,5 тыс. оккупантов, ранили – вдвое больше.