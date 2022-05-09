170 эвакуированных с "Азовстали" гражданских 8 мая прибыли в Запорожье

Всего в ходе операции удалось эвакуировать с "Азовстали" и из других районов Мариуполя более чем 600 мирных жителей Фото: EPA

"Я приветствую прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода "Азовсталь" и из других районов Мариуполя в рамках операции по безопасному проходу, успешно координируемой ООН и Международным комитетом Красного Креста. Эта группа эвакуированных благополучно прибыла в Запорожье сегодня, 8 мая", – сообщил Гутерриш.

Он добавил, что всего в ходе операции более чем 600 мирных жителей удалось эвакуировать с "Азовстали" и из других районов Мариуполя.

"Я призываю стороны конфликта не жалеть усилий для обеспечения безопасного прохода всех желающих уйти в любом направлении по их выбору и для того, чтобы помощь доходила до нуждающихся", – добавил генсек ООН.

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