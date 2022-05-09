170 эвакуированных с "Азовстали" гражданских 8 мая прибыли в Запорожье

"Я приветствую прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода "Азовсталь" и из других районов Мариуполя в рамках операции по безопасному проходу, успешно координируемой ООН и Международным комитетом Красного Креста. Эта группа эвакуированных благополучно прибыла в Запорожье сегодня, 8 мая", – сообщил Гутерриш.
Он добавил, что всего в ходе операции более чем 600 мирных жителей удалось эвакуировать с "Азовстали" и из других районов Мариуполя.
"Я призываю стороны конфликта не жалеть усилий для обеспечения безопасного прохода всех желающих уйти в любом направлении по их выбору и для того, чтобы помощь доходила до нуждающихся", – добавил генсек ООН.
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Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.