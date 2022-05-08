Замкомандира "Азова" обвинил политиков в цинизме и призвал к "резким действиям" для реального прекращения огня и эвакуации раненых

Паламар: Мы 2,5 месяца просим весь мир, журналистов, политиков – эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать Фото: novynarnia.com (архив)

Говоря об эвакуации мирных жителей с территории завода, в ходе которой погибли трое военнослужащих и шестеро получили ранения, Паламар выразил сожаление, что "все это происходит с такими резкими словами, знаете, о том, что "нам удалось", "мы все сделали", "приказ выполнен" и так далее".

"Чрезвычайно больно от того, что от некоторых политиков во время переговоров были слышны заявления, что "вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских". Это было сказано нашему командиру, Герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командовал обороной Мариуполя. "Наши дела", которыми мы занимаемся, – это как раз и означает защиту народа Украины, защиту гражданских. И очень жаль, что у некоторых политиков в Украине нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это "успешная операция по эвакуации гражданских", – сказал замкомандира полка.

Он подчеркнул, что на территории завода находится бесчисленное множество погибших – как гражданских, так и военных, а в Мариуполе "не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск Российской Федерации и их наемников".

"Мы два с половиной месяца просим весь мир, журналистов, политиков, чтобы эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную Российской Федерации, и вывезено вообще в РФ. Это радость сквозь слезы, потому что до конца работа не сделана", – сказал Паламар.

Он отметил, что военные на осажденной "Азовстали" ожидают от политиков и международных организаций реальных действий и осуждения Российской Федерации.

"Мы ожидаем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы просим, кричим о помощи. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь. И знаете – "мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова некоторых политиков. Мы не за слова здесь. Мы за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг. Нам не нужно похвалы, но нам нужна справедливость", – подчеркнул Паламар.

Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко призвала всех украинцев приобщаться ко всем инициативам, которые приближают эвакуацию или способствуют огласке ситуации на "Азовстали", в том числе подписывать созданную петицию.