Замкомандира "Азова" обвинил политиков в цинизме и призвал к "резким действиям" для реального прекращения огня и эвакуации раненых

Говоря об эвакуации мирных жителей с территории завода, в ходе которой погибли трое военнослужащих и шестеро получили ранения, Паламар выразил сожаление, что "все это происходит с такими резкими словами, знаете, о том, что "нам удалось", "мы все сделали", "приказ выполнен" и так далее".
"Чрезвычайно больно от того, что от некоторых политиков во время переговоров были слышны заявления, что "вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских". Это было сказано нашему командиру, Герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командовал обороной Мариуполя. "Наши дела", которыми мы занимаемся, – это как раз и означает защиту народа Украины, защиту гражданских. И очень жаль, что у некоторых политиков в Украине нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это "успешная операция по эвакуации гражданских", – сказал замкомандира полка.
Он подчеркнул, что на территории завода находится бесчисленное множество погибших – как гражданских, так и военных, а в Мариуполе "не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск Российской Федерации и их наемников".
"Мы два с половиной месяца просим весь мир, журналистов, политиков, чтобы эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную Российской Федерации, и вывезено вообще в РФ. Это радость сквозь слезы, потому что до конца работа не сделана", – сказал Паламар.
Он отметил, что военные на осажденной "Азовстали" ожидают от политиков и международных организаций реальных действий и осуждения Российской Федерации.
"Мы ожидаем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы просим, кричим о помощи. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь. И знаете – "мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова некоторых политиков. Мы не за слова здесь. Мы за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг. Нам не нужно похвалы, но нам нужна справедливость", – подчеркнул Паламар.
Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко призвала всех украинцев приобщаться ко всем инициативам, которые приближают эвакуацию или способствуют огласке ситуации на "Азовстали", в том числе подписывать созданную петицию.
Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также, до последнего времени, пряталась от обстрелов часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" на этой неделе шли активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 6 мая с "Азовстали" эвакуировали около 50 человек.
7 мая эвакуация с территории завода "Азовсталь" женщин, детей и людей пожилого возраста была завершена, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.