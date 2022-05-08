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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы все города давали бой". Командир полка "Азов" считает, что блокады Мариуполя можно было не допустить

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Защитники Мариуполя удерживают промзону "Азовстали"
Защитники Мариуполя удерживают промзону "Азовстали"
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Блокады Мариуполя российскими войсками можно было избежать, если бы сопротивление оккупантам было больше в других регионах южной части Украины. Об этом командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 8 мая.

"Можно было просто не допустить ситуации, которая сейчас сложилась. Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска [Запорожской области], также держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя", – сказал он.

Командир "Азова" подчеркнул, что враг "фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж, практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окрестностях города Мариуполь".

"Если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина. Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", – объяснил Прокопенко.

Он считает, что вражескую группировку можно было заблокировать нанесением огневого поражения.

"Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – подчеркнул Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.

Теги: Крым, война, Мариуполь, Бердянск, полк Азов, Геническ, Азовсталь, вторжение, блокада, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прокопенко
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