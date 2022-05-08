"Если бы все города давали бой". Командир полка "Азов" считает, что блокады Мариуполя можно было не допустить

"Можно было просто не допустить ситуации, которая сейчас сложилась. Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска [Запорожской области], также держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя", – сказал он.
Командир "Азова" подчеркнул, что враг "фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж, практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окрестностях города Мариуполь".
"Если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина. Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", – объяснил Прокопенко.
Он считает, что вражескую группировку можно было заблокировать нанесением огневого поражения.
"Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – подчеркнул Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Они призывали эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.
7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".
8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.