"Если бы все города давали бой". Командир полка "Азов" считает, что блокады Мариуполя можно было не допустить

"Можно было просто не допустить ситуации, которая сейчас сложилась. Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска [Запорожской области], также держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя", – сказал он.

Командир "Азова" подчеркнул, что враг "фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж, практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окрестностях города Мариуполь".

"Если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина. Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", – объяснил Прокопенко.

Он считает, что вражескую группировку можно было заблокировать нанесением огневого поражения.

"Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – подчеркнул Прокопенко.

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