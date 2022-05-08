Замкомандира полка "Азов": Обстрелы "Азовстали" продолжаются. Все ли гражданские эвакуированы? Мы этого твердо сказать не можем

"По состоянию на сейчас ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пробует штурмовать, снайперы и так далее", – сказал Паламар.

Он напомнил, что последние три дня проходила эвакуация мирных жителей с территории завода.

"Всех ли эвакуировали? Мы этого твердо сказать не можем, так как ни одна международная организация или структура власти, политики наши украинские – не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы", – подчеркнул замкомандира полка.

Паламар напомнил, что два дня назад во время так называемого режима тишины погибли трое военнослужащих, которые ехали, чтобы забрать мирных жителей из "Азовстали", еще шестеро получили ранения.

"Такая цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.