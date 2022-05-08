Замкомандира полка "Азов": Обстрелы "Азовстали" продолжаются. Все ли гражданские эвакуированы? Мы этого твердо сказать не можем

"По состоянию на сейчас ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пробует штурмовать, снайперы и так далее", – сказал Паламар.
Он напомнил, что последние три дня проходила эвакуация мирных жителей с территории завода.
"Всех ли эвакуировали? Мы этого твердо сказать не можем, так как ни одна международная организация или структура власти, политики наши украинские – не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы", – подчеркнул замкомандира полка.
Паламар напомнил, что два дня назад во время так называемого режима тишины погибли трое военнослужащих, которые ехали, чтобы забрать мирных жителей из "Азовстали", еще шестеро получили ранения.
"Такая цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.
Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также, до последнего времени, пряталась от обстрелов часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" на этой неделе шли активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 6 мая с "Азовстали" эвакуировали около 50 человек.
7 мая эвакуация с территории завода "Азовсталь" женщин, детей и людей пожилого возраста была завершена, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.