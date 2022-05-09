"Речь идет о сотнях". В полку "Азов" рассказали о потерях украинских военных на "Азовстали"

"Количество погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших… Мы даже не знаем, сколько именно тел военных мы не смогли унести из-под завалов. Я считаю, что российской стороне тоже нужно собрать своих убитых военных. Для этого требуются режим прекращения огня и договоренности обеих сторон о сборе тел погибших. Сейчас на улице уже тепло, тела начинают разлагаться и отравляют все", – подчеркнул Паламар.

Он отметил, что "Азов" сообщает о том, что находится в оцеплении сил противника, с 1 марта.

"Самое циничное, что нам дают обещания: "Ребята, продержитесь до середины марта, а дальше будет помощь". И ничего. "Продержитесь до апреля – и все будет хорошо, классно". Снова ничего в итоге… На мой взгляд, этот гарнизон сделал больше, чем он мог. Вы понимаете, с какой превосходящей силой противника мы боремся?!" – сказал Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)