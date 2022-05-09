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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Речь идет о сотнях". В полку "Азов" рассказали о потерях украинских военных на "Азовстали"

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Паламар заявил, что раненых на "Азовстали" около 600 человек
Паламар заявил, что раненых на "Азовстали" – около 600 человек
Фото: ЕРА

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) в опубликованном 8 мая интервью "ВВС Україна" рассказал о потерях украинских военных на мариупольском заводе "Азовсталь".

"Количество погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших… Мы даже не знаем, сколько именно тел военных мы не смогли унести из-под завалов. Я считаю, что российской стороне тоже нужно собрать своих убитых военных. Для этого требуются режим прекращения огня и договоренности обеих сторон о сборе тел погибших. Сейчас на улице уже тепло, тела начинают разлагаться и отравляют все", – подчеркнул Паламар.

Он отметил, что "Азов" сообщает о том, что находится в оцеплении сил противника, с 1 марта.

"Самое циничное, что нам дают обещания: "Ребята, продержитесь до середины марта, а дальше будет помощь". И ничего. "Продержитесь до апреля – и все будет хорошо, классно". Снова ничего в итоге… На мой взгляд, этот гарнизон сделал больше, чем он мог. Вы понимаете, с какой превосходящей силой противника мы боремся?!" – сказал Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: Украина, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, Святослав Паламар
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