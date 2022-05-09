Глава УПЦ МП попросил Путина проявить гуманизм и выпустить из Мариуполя всех, кто этого желает

"Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи", – говорит глава УПЦ МП.

Он подчеркнул, что "в таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники".

"Мой пастырский долг – просить вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран", – объяснил Онуфрий.

По его словам, "многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции".

"Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", – заявил Онуфрий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В апреле глава УПЦ МП предлагал провести крестный ход до завода "Азовсталь", где находятся защитники Мариуполя, и эвакуировать гражданских накануне Пасхи.