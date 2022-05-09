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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава УПЦ МП попросил Путина проявить гуманизм и выпустить из Мариуполя всех, кто этого желает

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К Путину Онуфрий (на фото) обратился "с надеждой"
К Путину Онуфрий (на фото) обратился "с надеждой"
Фото: orthodox.org.ua

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий призвал президента РФ Владимира Путина отпустить из Мариуполя Донецкой области всех военных и гражданских, которые хотят уйти из города. Заявление опубликовано на сайте УПЦ МП 8 мая.

"Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи", – говорит глава УПЦ МП.

Он подчеркнул, что "в таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники".

"Мой пастырский долг – просить вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран", – объяснил Онуфрий.

По его словам, "многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции".

"Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", – заявил Онуфрий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В апреле глава УПЦ МП предлагал провести крестный ход до завода "Азовсталь", где находятся защитники Мариуполя, и эвакуировать гражданских накануне Пасхи.

Контекст:

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

Теги: Россия, Владимир Путин, война, УПЦ МП, Онуфрий, Мариуполь, церковь, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, спасение
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