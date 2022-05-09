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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 мая готовится мощная химическая атака на "Азовсталь", жителям Мариуполя сказали не выходить на улицы – депутат горсовета

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В Мариуполе жителей просят не выходить на улицы с 10 мая, потому что украинских военных "хотят выкурить" с "Азовстали", рассказал Лашин
В Мариуполе жителей просят не выходить на улицы с 10 мая, потому что украинских военных "хотят выкурить" с "Азовстали", рассказал Лашин
Фото: EPA

Российские оккупанты 11 мая планируют применить химическое оружие на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом со ссылкой источники в городе сообщил 9 мая в видеообращении, опубликованном в Facebook, депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин.

"Только что мне стало известно (вышли люди из Мариуполя на связь) о том, что 11 числа готовится большая химическая атака на "Азовсталь". И в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят – наших героев – хотят выкурить с "Азовстали". У них ничего не получается, и они уже хотят применить вот такие геноцидные вещи, как химическое оружие, очень мощное", – заявил Лашин.

Он обратился к международному сообществу, ООН и Красному Кресту с призывом не допустить применение Россией в Мариуполе химического оружия.

"Там наши украинцы. Мариуполь всегда был, есть и будет украинским городом", – отметил Лашин.

https://www.facebook.com/100005474777382/videos/4705180382915186/

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало 25 апреля, что РФ не отказалась от планов применить химическое оружие против людей на "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. Украинские военные заявили, что сдаться в плен – неприемлемо для полка "Азов", это значит смерть.

По данным защитников Мариуполя оккупанты убили в городе 25 тыс. человек. В то же время украинские военные ликвидировали в Мариуполе почти 2,5 тыс. оккупантов, ранили – вдвое больше.

9 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты возобновили штурм завода "Азовсталь".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, химическое оружие, депутаты, военные, Мариуполь, бомбоубежище, геноцид, горсовет, Азовсталь, украинцы, война России против Украины, население, улицы, российские оккупанты
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