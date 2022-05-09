11 мая готовится мощная химическая атака на "Азовсталь", жителям Мариуполя сказали не выходить на улицы – депутат горсовета

В Мариуполе жителей просят не выходить на улицы с 10 мая, потому что украинских военных "хотят выкурить" с "Азовстали", рассказал Лашин Фото: EPA

Об этом со ссылкой источники в городе сообщил 9 мая в видеообращении, опубликованном в Facebook, депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин.

"Только что мне стало известно (вышли люди из Мариуполя на связь) о том, что 11 числа готовится большая химическая атака на "Азовсталь". И в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят – наших героев – хотят выкурить с "Азовстали". У них ничего не получается, и они уже хотят применить вот такие геноцидные вещи, как химическое оружие, очень мощное", – заявил Лашин.

Он обратился к международному сообществу, ООН и Красному Кресту с призывом не допустить применение Россией в Мариуполе химического оружия.

"Там наши украинцы. Мариуполь всегда был, есть и будет украинским городом", – отметил Лашин.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало 25 апреля, что РФ не отказалась от планов применить химическое оружие против людей на "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)