11 мая готовится мощная химическая атака на "Азовсталь", жителям Мариуполя сказали не выходить на улицы – депутат горсовета

Об этом со ссылкой источники в городе сообщил 9 мая в видеообращении, опубликованном в Facebook, депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин.
"Только что мне стало известно (вышли люди из Мариуполя на связь) о том, что 11 числа готовится большая химическая атака на "Азовсталь". И в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят – наших героев – хотят выкурить с "Азовстали". У них ничего не получается, и они уже хотят применить вот такие геноцидные вещи, как химическое оружие, очень мощное", – заявил Лашин.
Он обратился к международному сообществу, ООН и Красному Кресту с призывом не допустить применение Россией в Мариуполе химического оружия.
"Там наши украинцы. Мариуполь всегда был, есть и будет украинским городом", – отметил Лашин.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало 25 апреля, что РФ не отказалась от планов применить химическое оружие против людей на "Азовстали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. Украинские военные заявили, что сдаться в плен – неприемлемо для полка "Азов", это значит смерть.
По данным защитников Мариуполя оккупанты убили в городе 25 тыс. человек. В то же время украинские военные ликвидировали в Мариуполе почти 2,5 тыс. оккупантов, ранили – вдвое больше.
9 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты возобновили штурм завода "Азовсталь".