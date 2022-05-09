"Парада нет, зато есть карнавал". Пушилин с боевиками "ДНР" устроил шествие в разрушенном Мариуполе. Видео

"Парада нет, зато есть карнавал. 300 метров полосатой тряпки растянули на проспекте Нахимова, по дороге на площадь Воинов-освободителей. Настоящий праздник, чего там. Особенно на фоне канонады с "Азовстали", – прокомментировал он.

Андрющенко добавил, что к шествию привлекли людей и волонтеров, привезенных из Новоазовска и Донецка.

"Преимущественно россияне. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя. Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей заманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов пищи", – добавил он.

Также Андрющенко опубликовал видео, снятое у монумента Вечного огня в Мариуполе.

"Путлерюгенс – на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты – на месте. Коллаборанты – на месте. Единственные, кого нет, – мариупольцы. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)