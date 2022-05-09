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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Парада нет, зато есть карнавал". Пушилин с боевиками "ДНР" устроил шествие в разрушенном Мариуполе. Видео

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Пушилин вместе с другими оккупантами пронес 300-метровое знамя в цветах георгиевской ленты
Пушилин вместе с другими оккупантами пронес 300-метровое знамя в цветах георгиевской ленты
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин вместе с другими оккупантами устроил 9 мая в разрушенном Мариуполе Донецкой области шествие с 300-метровым знаменем в цветах георгиевской ленты. Соответствующее видео в Telegram опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Парада нет, зато есть карнавал. 300 метров полосатой тряпки растянули на проспекте Нахимова, по дороге на площадь Воинов-освободителей. Настоящий праздник, чего там. Особенно на фоне канонады с "Азовстали", – прокомментировал он.

Андрющенко добавил, что к шествию привлекли людей и волонтеров, привезенных из Новоазовска и Донецка.

"Преимущественно россияне. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя. Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей заманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов пищи", – добавил он.

Также Андрющенко опубликовал видео, снятое у монумента Вечного огня в Мариуполе.

"Путлерюгенс – на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты – на месте. Коллаборанты – на месте. Единственные, кого нет, – мариупольцы. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны в нем было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там около 2 тыс. россиян.

Последним оплотом украинских военных в Мариуполе является завод "Азовсталь". В его бомбоубежищах находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.  

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. На короткое время штурм останавливался, пока проводилась операция ООН и Красного креста по эвакуации мирных жителей. 9 мая штурм продолжился.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, 9 мая, Денис Пушилин, парад, ДНР, Петр Андрющенко
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