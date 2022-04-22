Глава УПЦ МП Онуфрий предложил провести крестный ход до "Азовстали" и эвакуировать гражданских накануне Пасхи

"Украинская православная церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей", – говорится в заявлении.
Онуфрий отмечает, что ход мог бы помочь вывезти раненых военных и унести тела погибших.
"Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и в его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия", – предложил Онуфрий.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах мариупольского завода "Азовсталь". Там же находятся бойцы батальона "Азов" и украинские морпехи. Завод регулярно бомбили российские военные.
21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Однако ВСУ и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщали, что штурм не прекратился.