Глава УПЦ МП Онуфрий предложил провести крестный ход до "Азовстали" и эвакуировать гражданских накануне Пасхи

Онуфрий считает, что крестный ход мог бы помочь вывезти раненых военных и унести тела погибших Фото: church.ua

"Украинская православная церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей", – говорится в заявлении.

Онуфрий отмечает, что ход мог бы помочь вывезти раненых военных и унести тела погибших.

"Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и в его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия", – предложил Онуфрий.