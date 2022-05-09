Петицию о применении к защитникам Мариуполя процедуры extraction подписали за три дня более 850 тыс. человек

Петиция была опубликована 6 мая. Первые 300 тыс. подписей она получила за первый день после размещения.

"Когда эта петиция соберет 1 млн подписей, она, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент", – сказано на сайте.

Авторы обращения просят, чтобы на Генеральной Ассамблее ООН рассмотрели гуманитарную ситуацию в Мариуполе после агрессии россиян; требуют принятия резолюции ООН, обязывающей РФ как страну-агрессора "обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран"; призывают ведущих политиков в мире "принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности".

"Сейчас время идет на считанные часы", – подчеркивается в петиции.

Скриншот: change.org

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Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.