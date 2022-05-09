Петицию о применении к защитникам Мариуполя процедуры extraction подписали за три дня более 850 тыс. человек

Петиция была опубликована 6 мая. Первые 300 тыс. подписей она получила за первый день после размещения.
"Когда эта петиция соберет 1 млн подписей, она, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент", – сказано на сайте.
Авторы обращения просят, чтобы на Генеральной Ассамблее ООН рассмотрели гуманитарную ситуацию в Мариуполе после агрессии россиян; требуют принятия резолюции ООН, обязывающей РФ как страну-агрессора "обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран"; призывают ведущих политиков в мире "принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности".
"Сейчас время идет на считанные часы", – подчеркивается в петиции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку Нацгвардии "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.
21 апреля Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".