Российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на "Азовсталь" – полк "Азов"

По данным полка "Азов", оккупанты обстреливают "Азовсталь" из ствольной артиллерии, танков и другого вооружения Фото: ЕРА

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую отстаивают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе четыре вылета стратегических бомбардировщиков", – говорится в сообщении.

Также, по данным полка, не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и другое вооружение.

"Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", – подчеркнули в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)