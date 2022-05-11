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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на "Азовсталь" – полк "Азов"

По данным полка "Азов", оккупанты обстреливают "Азовсталь" из ствольной артиллерии, танков и другого вооружения
По данным полка "Азов", оккупанты обстреливают "Азовсталь" из ствольной артиллерии, танков и другого вооружения
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 38 авианалетов на мариупольский завод "Азовсталь". Об этом 11 мая в Telegram сообщил полк "Азов".

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую отстаивают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе четыре вылета стратегических бомбардировщиков", – говорится в сообщении.

Также, по данным полка, не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и другое вооружение.

"Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", – подчеркнули в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских. 

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. В первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом. 7 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуированЗаместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находится 600 раненых украинских военных

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

Кроме того, 6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,1 млн человек. 

10 мая Верещук сообщила, что на "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, в том числе сотни раненых.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: Россия, Украина, военные, Мариуполь, штурм, полк Азов, Азовсталь, артиллерия, война России против Украины, бомбардировщики, российские оккупанты
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