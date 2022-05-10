"Это самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали". Полк "Азов" показал, в каких условиях находятся раненые защитники Мариуполя
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram
10 мая пресс-служба полка "Азов", который вместе с другими украинскими военнослужащими защищает Мариуполь, показала
, в каких условиях находятся раненые украинские военные в полевом госпитале на заводе "Азовсталь" – последнем оплоте украинских защитников в городе. В заявлении подчеркивается: весь цивилизованный мир должен видеть, в каких условиях находятся сейчас раненые защитники Мариуполя, "и действовать". Раненые военнослужащие там – "в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", подчеркнули в полку. "Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вы созданы, – спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни военных на заводе "Азовсталь" с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" – добавили авторы сообщения. По последним данным украинского правительства, на "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых
. Украина призывает все международные организации оказывать давление на Россию, чтобы та разрешила эвакуацию тяжелораненых, военного медицинского персонала и других некомбатантов, сказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Автор фотографий – боец с позывным Орест. Он тоже опубликовал
эти снимки в Instagram и написал, что это – его "самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали".