На "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, в том числе сотни раненых – Верещук

Верещук сказала, что ситуация на "Азовстали" ухудшается с каждым днем Фото: Ірина Верещук / Facebook

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 10 мая в комментарии AFP (материал в закрытой ленте, его опубликовало издание Barron's).

Министр сказала, что среди военнослужащих сотни раненых, в том числе "люди с серьезными ранениями, которые нуждаются в срочной эвакуации".

Ситуация на заводе ухудшается с каждым днем, сообщила она.

Также Верещук опровергла, что на территории завода находятся гражданские (сегодня об этом сообщал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко).

По словам Верещук, Украина призывает все международные организации оказывать давление на Россию, чтобы та разрешила эвакуацию тяжелораненых, военного медицинского персонала и других "некомбатантов в соответствии с Женевской конвенцией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)