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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, в том числе сотни раненых – Верещук

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Верещук сказала, что ситуация на "Азовстали" ухудшается с каждым днем
Верещук сказала, что ситуация на "Азовстали" ухудшается с каждым днем
Фото: Ірина Верещук / Facebook

На территории завода "Азовсталь" Мариуполе Донецкой области остаются "более тысячи" украинских военнослужащих.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 10 мая в комментарии AFP (материал в закрытой ленте, его опубликовало издание Barron's). 

Министр сказала, что среди военнослужащих сотни раненых, в том числе "люди с серьезными ранениями, которые нуждаются в срочной эвакуации". 

Ситуация на заводе ухудшается с каждым днем, сообщила она. 

Также Верещук опровергла, что на территории завода находятся гражданские (сегодня об этом сообщал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко). 

По словам Верещук, Украина призывает все международные организации оказывать давление на Россию, чтобы та разрешила эвакуацию тяжелораненых, военного медицинского персонала и других "некомбатантов в соответствии с Женевской конвенцией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались около 600 раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом. 7 мая Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

Кроме того, 6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,1 млн человек. 

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Мариуполь, эвакуация, раненые, Азовсталь, Ирина Верещук, война России против Украины, военнослужащий, Павел Кириленко
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