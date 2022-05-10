Нашлись родственники четырехлетней Алисы, маму которой после эвакуации из Мариуполя взяли в плен

Алису разлучили с мамой во время эвакуации из Мариуполя Фото: Natasya Nagorna / Facebook

По словам Денисовой, Алису вывезли из Мариуполя, она уже в безопасности. Девочку временно приютила работница Запорожской военной администрации.

"Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины", – сообщила омбудсмен.

Денисова обвинила оккупантов в грубом нарушении права украинских детей, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", – сказала омбудсмен.

Журналистка "1+1" Анастасия Нагорная рассказала в Facebook, что во время эвакуации девочку сопровождала случайная женщина, согласившаяся побыть рядом.

Позже в комментариях к посту она уточнила, что девочка уже находится у родственников.

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