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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нашлись родственники четырехлетней Алисы, маму которой после эвакуации из Мариуполя взяли в плен

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Алису разлучили с мамой во время эвакуации из Мариуполя
Алису разлучили с мамой во время эвакуации из Мариуполя
Фото: Natasya Nagorna / Facebook

Украинские власти смогли найти родственников четырехлетней Алисы, которую российские оккупанты разлучили с матерью во время эвакуации из Мариуполя Донецкой области. Об этом 9 мая написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, Алису вывезли из Мариуполя, она уже в безопасности. Девочку временно приютила работница Запорожской военной администрации.

"Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины", – сообщила омбудсмен.

Денисова обвинила оккупантов в грубом нарушении права украинских детей, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", – сказала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/537396577741619

Журналистка "1+1" Анастасия Нагорная рассказала в Facebook, что во время эвакуации девочку сопровождала случайная женщина, согласившаяся побыть рядом.

Позже в комментариях к посту она уточнила, что девочка уже находится у родственников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/5259794560707553

Контекст:

История Алисы разлетелась по сети в середине апреля, когда в интернете появилось видео с ней из бомбоубежища на "Азовстали". Девочка – дочка военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города она пребывала в укрытии, где располагается импровизированный госпиталь и где ее мама оказывала помощь раненым военным.

8 мая Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН. Однако во время эвакуации семью разлучили – маму девочки оставили в фильтрационном лагере на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Ее судьба сейчас неизвестна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, дети, война России против Украины, ребенок
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