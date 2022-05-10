Нашлись родственники четырехлетней Алисы, маму которой после эвакуации из Мариуполя взяли в плен

По словам Денисовой, Алису вывезли из Мариуполя, она уже в безопасности. Девочку временно приютила работница Запорожской военной администрации.
"Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины", – сообщила омбудсмен.
Денисова обвинила оккупантов в грубом нарушении права украинских детей, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", – сказала омбудсмен.
Журналистка "1+1" Анастасия Нагорная рассказала в Facebook, что во время эвакуации девочку сопровождала случайная женщина, согласившаяся побыть рядом.
Позже в комментариях к посту она уточнила, что девочка уже находится у родственников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
История Алисы разлетелась по сети в середине апреля, когда в интернете появилось видео с ней из бомбоубежища на "Азовстали". Девочка – дочка военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города она пребывала в укрытии, где располагается импровизированный госпиталь и где ее мама оказывала помощь раненым военным.
8 мая Алиса вместе с мамой попала в группу гражданских, которых эвакуировали с "Азовстали" при содействии ООН. Однако во время эвакуации семью разлучили – маму девочки оставили в фильтрационном лагере на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Ее судьба сейчас неизвестна.