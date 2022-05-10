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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над "Азовсталью", несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, развевается флаг Украины

"Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
"Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Фото: EPA

Над комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, несмотря на обстрелы со стороны российских оккупантов, развевается флаг Украины. Об этом сообщил в Telegram 9 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. 9 мая 2022 года .75-й день сопротивления. Несокрушимый и непокоренный. Х...й им, а не Мариуполь Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучил приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что на "Азовстали" остается еще около 100 гражданских лиц.

Теги: Мариуполь, флаг, Азовсталь, обстрелы, война России против Украины, Петр Андрющенко
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