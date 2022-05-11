Бывшему начальнику смены "Азовстали", который сдал оккупантам информацию о заводе, предъявили подозрение в госизмене

Чуприна рассказывал российским пропагандистам, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться Скриншот: IZ.RU / Telegram

Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины проинформировал в Facebook 10 мая.

"Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене начальнику смены завода "Азовсталь", который сдал оккупантам схему подземных тоннелей. Местный житель имел пророссийские взгляды и ждал захватчиков. Он и предоставил рашистам информацию о подземных хранилищах, которые полк "Азов" использует в качестве укреплений и мест дислокации при обороне Мариуполя", – говорится в релизе.

Имени коллаборанта не называют, но человек, занимавший такую должность, дал комментарий российским пропагандистам, видео было обнародовано 24 апреля. Герой ролика – Александр Чуприна – показал пропагандистским СМИ на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться.

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