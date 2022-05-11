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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оружия для деблокады Мариуполя у Украины нет, ни на один из дипломатических вариантов РФ не согласна – Зеленский

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Зеленский сравнил Украину с Мальтой 1942 года
Зеленский сравнил Украину с Мальтой 1942 года
Фото: president.gov.ua

Украина запрашивает у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 10 мая в обращении к парламенту Мальты, его опубликовал Офис президента.

"С начала полномасштабного вторжения российская армия пытается блокировать наши города. Оккупанты устроили на нашей земле настоящий ад в городе Мариуполе... Знали ли в России, что происходит в Мариуполе? Да, знали. Но у российской армии был приказ именно разрушить этот город. И убить как можно больше наших людей", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение защитников Мариуполя, которые продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Но Россия не дает согласия "ни на один из многих предложенных вариантов".

"Мы запрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских. Но именно такого оружия и именно в таком объеме, как необходимо для деблокады Мариуполя, у нас пока нет. Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 года британские "Спитфайры", – сказал Зеленский.

Он отметил, что тогда современные истребители изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова, а теперь Украина нуждается в подобной миссии от своих партнеров – чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств.

"Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", – подчеркнул президент Украины.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Эвакуация мирных жителей оттуда завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. 

6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,1 млн человек. 

Россия требует, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: авиация, Мариуполь, вертолет, Азовсталь, Мальта, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины
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