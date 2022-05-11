Оружия для деблокады Мариуполя у Украины нет, ни на один из дипломатических вариантов РФ не согласна – Зеленский

"С начала полномасштабного вторжения российская армия пытается блокировать наши города. Оккупанты устроили на нашей земле настоящий ад в городе Мариуполе... Знали ли в России, что происходит в Мариуполе? Да, знали. Но у российской армии был приказ именно разрушить этот город. И убить как можно больше наших людей", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение защитников Мариуполя, которые продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Но Россия не дает согласия "ни на один из многих предложенных вариантов".

"Мы запрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских. Но именно такого оружия и именно в таком объеме, как необходимо для деблокады Мариуполя, у нас пока нет. Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 года британские "Спитфайры", – сказал Зеленский.

Он отметил, что тогда современные истребители изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова, а теперь Украина нуждается в подобной миссии от своих партнеров – чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по захвату Украины и других европейских государств.

"Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", – подчеркнул президент Украины.