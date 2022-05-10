В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тыс. человек – мэр

По словам Бойченко, жителям Мариуполя нужно дать шанс на безопасную эвакуацию. Для этого должен быть устойчивый режим тишины, но его часто нарушают российские оккупанты, подчеркнул мэр.

"100 тыс. населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, ООН, Красному Кресту и непосредственно [вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины] Ирине Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась", – сказал Бойченко.

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