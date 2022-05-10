В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тыс. человек – мэр

По словам Бойченко, жителям Мариуполя нужно дать шанс на безопасную эвакуацию. Для этого должен быть устойчивый режим тишины, но его часто нарушают российские оккупанты, подчеркнул мэр.
"100 тыс. населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, ООН, Красному Кресту и непосредственно [вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины] Ирине Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась", – сказал Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили".
23 апреля президент объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
По данным разведки по состоянию на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.