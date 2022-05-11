Зеленский: Ради мира в Украине мы готовы общаться с Россией. Но с каждой Бучей и Мариуполем возможности теряются

Зеленский: Нам не нужно лишнего. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю Фото: president.gov.ua

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Да, нам не все равно, что с соседями и что в глобальном смысле происходит в Европе и мире. Все это влияет на каждого из нас", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украинское государство хочет вернуть свои земли, людей – "только по их желанию", а также мир, свободу и право выбора.

"Россия поочередно забирала и медленно оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, право жить. В конце концов мы дошли до права жить. [...] И вот когда она нам это вернет... Пока она не собирается [это делать], нам нужно бороться за это право. И в этом звучит алогизм: мы боремся за нашу жизнь, теряя нашу жизнь. Но это ради будущего, ради наших детей. Поэтому когда мы все вернем, что нам принадлежит, мы завершим эту войну. Желательно, чтобы Россия услышала, не только нас – только нас она не слышит, а слушала лидеров Европы, мира. Желательно, чтобы ее, Россию, посадили за стол переговоров, чтобы она поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов", – продолжил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ультимативных договоренностей с РФ не может быть, возможен только диалог.

"Ради мира в Украине мы готовы общаться. Но чтобы это не было слишком поздно, потому что с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждым таким городом, где есть десятки захоронений, изнасилований и таких страданий, с каждым таким шагом возможность и желание теряются относительно дипломатического решения этого вопроса", – добавил он.

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