Зеленский поблагодарил Палату представителей за одобрение законопроекта о $40 млрд на помощь Украине

"Благодарю спикера Пэлоси и всех друзей Украины в Палате представителей США за быстрое одобрение инициированного президентом США Джо Байденом закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате", – написал глава государства в Twitter 11 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Дякую @SpeakerPelosi та всім друзям * у Палаті представників * за швидке схвалення ініційованого @POTUS закону про додаткову фінансову підтримку України. Очікуємо на розгляд цього важливого для нас документа в Сенаті.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.