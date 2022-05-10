Конгресс США сегодня может выделить Украине $40 млрд помощи – СМИ

По данным Reuters, пакет помощи Украине был увеличен с $33 млрд до почти $40 млрд Фото: EPA

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источники, речь идет о пакете помощи в размере $33 млрд, который запросил президент США Джо Байден. При подготовке документа размер помощи увеличили почти на $7 млрд: по $3,4 млрд предусмотрено на поставки военной техники и продовольствия.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в письме законодателям, с которым ознакомился Reuters, призвали утвердить пакет немедленно. Они подчеркнули, что в распоряжении Байдена осталось всего $100 млн, которые он может направить на помощь Украине без одобрения Конгресса. Эти средства, говорится в письме, власти США намерены использовать не позднее 19 мая.