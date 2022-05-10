Конгресс США сегодня может выделить Украине $40 млрд помощи – СМИ

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источники, речь идет о пакете помощи в размере $33 млрд, который запросил президент США Джо Байден. При подготовке документа размер помощи увеличили почти на $7 млрд: по $3,4 млрд предусмотрено на поставки военной техники и продовольствия.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в письме законодателям, с которым ознакомился Reuters, призвали утвердить пакет немедленно. Они подчеркнули, что в распоряжении Байдена осталось всего $100 млн, которые он может направить на помощь Украине без одобрения Конгресса. Эти средства, говорится в письме, власти США намерены использовать не позднее 19 мая.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.
9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.
28 апреля администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин и противотанковых систем.
9 мая Джо Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса", – подчеркивал он.