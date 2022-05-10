ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Конгресс США сегодня может выделить Украине $40 млрд помощи – СМИ

По данным Reuters, пакет помощи Украине был увеличен с $33 млрд до почти $40 млрд
По данным Reuters, пакет помощи Украине был увеличен с $33 млрд до почти $40 млрд
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США 10 мая вынесет на голосование закон о дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд, об этом лидер демократического большинства Стени Хоер сообщил CNN.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источники, речь идет о пакете помощи в размере $33 млрд, который запросил президент США Джо Байден. При подготовке документа размер помощи увеличили почти на $7 млрд: по $3,4 млрд предусмотрено на поставки военной техники и продовольствия.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в письме законодателям, с которым ознакомился Reuters, призвали утвердить пакет немедленно. Они подчеркнули, что в распоряжении Байдена осталось всего $100 млн, которые он может направить на помощь Украине без одобрения Конгресса. Эти средства, говорится в письме, власти США намерены использовать не позднее 19 мая. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин и противотанковых систем.

9 мая Джо Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса", – подчеркивал он.

Теги: Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (168011)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (58012)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (32834)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (29028)
5
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (24579)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18374)
7
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (17291)
8
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (14672)
 
 
 
 