"В течение нескольких дней". Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект о $33 млрд помощи для Украины

Байден: Я почти исчерпал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки Украины Фото: EPA

Байден напомнил, что 10 дней назад направил в Конгресс срочное предложение об оказании необходимой военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

"Необходимость также срочная: я почти исчерпал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки Украины. Эта помощь имела решающее значение для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса. До наступления этого критического срока осталось примерно 10 дней. Я рад, что в моих беседах с лидерами Конгресса, кажется, есть решительная поддержка представленного мной предложения, и Конгресс, вероятно, примет его в основном в той форме, в которой я предложил. Я призываю их сделать это, и еще раз призываю их сделать это быстро", – заявил он.

Байден также сообщил, что рекомендовал Конгрессу принять меры по "столь необходимому финансированию" лечения COVID-19, закупок вакцин и тестов в рамках дополнительного законопроекта об Украине.

"Однако лидеры обеих партий в Конгрессе сообщили мне, что такое добавление замедлит действия по срочно необходимой украинской помощи — мнение, решительно выраженное несколькими республиканцами в Конгрессе", – заявил Байден.

В то же время, по его словам, финансирование борьбы с COVID-19 для США не менее важно, чем оказание помощи Украине.

"Поэтому я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней. И затем я призываю Конгресс как можно скорее принять меры по законопроекту о финансировании борьбы с COVID-19. Этот вирус не знает границ; мы должны продолжать спасать жизни здесь, дома и во всем мире", – подчеркнул президент США.

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