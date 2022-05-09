Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен ускорить военную помощь Украине

"Это важно, это действительно важно", – сказал Байден во время подписания закона в Овальном кабинете.
OVAL OFFICE — @POTUS Biden, flanked by @VP Harris, @SenatorCardin (D-MD), @RepSlotkin (D-Mich) and @RepSpartz (R-Indiana) as he signs the Ukraine Lend-Lease Act, which passed with broad bipartisan support.— Ed O'Keefe (@edokeefe) May 9, 2022
“It matters, it really matters,” he said as he signed the legislation. pic.twitter.com/p2v3Oia23d
Церемонию подписания транслировал в YouTube "Голос Америки". На ней присутствовали вице-президент Камала Харрис, сенатор Бен Кардин (Демократическая партия), члены Палаты представителей Элисса Слоткин (Демократическая партия) и Виктория Спартц (Республиканская партия). Спартц – первая в истории этническая украинка, избранная в Конгресс США.
"Это закон, который предоставляет важную помощь Украине, украинскому народу в его борьбе за демократию в этой брутальной войне, – сказал Байден. – Каждый день Украина платит своими жизнями, и невозможно поверить в зверства, которые происходят с российской стороны".
Он отметил, что "борьба стоит недешево, но уступки агрессору обходятся еще дороже".
Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возрождении программы ленд-лиза. 28 апреля его утвердила Палата представителей ("за" проголосовали 417 конгрессменов, "против" – 10). Затем закон был отправлен на подпись президенту.
Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
"Голос Америки" объяснил, что Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. Радиостанция отметила, что Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но подписанный сегодня документ отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.
Согласно тексту закона, не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.
Газета The Washington Post подчеркнула, что закон о ленд-лизе не связан с запросом Байдена, направленным Конгрессу, на выделение Украине еще $33 млрд в виде помощи в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной помощи. По данным издания, Сенат и Палата представителей могут рассмотреть данный запрос в ближайшие недели.
Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины
США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого, пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.