Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен ускорить военную помощь Украине

"Это важно, это действительно важно", – сказал Байден во время подписания закона в Овальном кабинете.

OVAL OFFICE — @POTUS Biden, flanked by @VP Harris, @SenatorCardin (D-MD), @RepSlotkin (D-Mich) and @RepSpartz (R-Indiana) as he signs the Ukraine Lend-Lease Act, which passed with broad bipartisan support.



“It matters, it really matters,” he said as he signed the legislation. pic.twitter.com/p2v3Oia23d — Ed O'Keefe (@edokeefe) May 9, 2022

Церемонию подписания транслировал в YouTube "Голос Америки". На ней присутствовали вице-президент Камала Харрис, сенатор Бен Кардин (Демократическая партия), члены Палаты представителей Элисса Слоткин (Демократическая партия) и Виктория Спартц (Республиканская партия). Спартц – первая в истории этническая украинка, избранная в Конгресс США.

"Это закон, который предоставляет важную помощь Украине, украинскому народу в его борьбе за демократию в этой брутальной войне, – сказал Байден. – Каждый день Украина платит своими жизнями, и невозможно поверить в зверства, которые происходят с российской стороны".

Он отметил, что "борьба стоит недешево, но уступки агрессору обходятся еще дороже".

Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возрождении программы ленд-лиза. 28 апреля его утвердила Палата представителей ("за" проголосовали 417 конгрессменов, "против" – 10). Затем закон был отправлен на подпись президенту.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

"Голос Америки" объяснил, что Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. Радиостанция отметила, что Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но подписанный сегодня документ отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.

Согласно тексту закона, не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Газета The Washington Post подчеркнула, что закон о ленд-лизе не связан с запросом Байдена, направленным Конгрессу, на выделение Украине еще $33 млрд в виде помощи в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной помощи. По данным издания, Сенат и Палата представителей могут рассмотреть данный запрос в ближайшие недели.