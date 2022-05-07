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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне рассказали детали

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Байден сказал, что его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для помощи Украине, и призвал Конгресс быстро удовлетворить его запрос на $33 млрд
Байден сказал, что его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для помощи Украине, и призвал Конгресс быстро удовлетворить его запрос на $33 млрд
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 6 мая объявил о новом пакете оборонной помощи Украине. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Байден сказал, о какой сумме идет речь, но отметил, что в новом пакете помощи будут артиллерия, радары и другое оборудование. 

По словам Байдена, объявив об этом пакете, его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для предоставления помощи Украине. 

"Для того, чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать единство и решимость продолжать бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы в Украину", – добавил он и призвал Конгресс США быстро удовлетворить его запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд "для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров". 

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что размер нового пакета помощи, объявленного Байденом, составляет $150 млн. Это уже девятый такой пакет с августа 2021 года, сказал он, информирует сайт американского оборонного ведомства. 

"Средства, входящие в этот пакет, предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины", – сказал Кирби. 

В пакет входят:

  • 25 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;
  • радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и оборудование для создания электронных помех;
  • полевое оборудование и комплектующие. 

"Соединенные Штаты продолжат использовать имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помочь Украине защитить себя. С начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности", – уточнил Кирби.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам 3 мая Байден говорил, что США уже предоставили Украине военной помощи на $3 млрд

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Пентагон, военная помощь, помощь, боеприпасы, артиллерия, Джон Кирби, финансирование
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