Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне рассказали детали

Байден сказал, что его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для помощи Украине, и призвал Конгресс быстро удовлетворить его запрос на $33 млрд Фото: ЕРА

Байден сказал, о какой сумме идет речь, но отметил, что в новом пакете помощи будут артиллерия, радары и другое оборудование.

По словам Байдена, объявив об этом пакете, его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для предоставления помощи Украине.

"Для того, чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать единство и решимость продолжать бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы в Украину", – добавил он и призвал Конгресс США быстро удовлетворить его запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд "для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что размер нового пакета помощи, объявленного Байденом, составляет $150 млн. Это уже девятый такой пакет с августа 2021 года, сказал он, информирует сайт американского оборонного ведомства.

"Средства, входящие в этот пакет, предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины", – сказал Кирби.

В пакет входят:

25 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и оборудование для создания электронных помех;

полевое оборудование и комплектующие.

"Соединенные Штаты продолжат использовать имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помочь Украине защитить себя. С начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности", – уточнил Кирби.