Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне рассказали детали

Байден сказал, о какой сумме идет речь, но отметил, что в новом пакете помощи будут артиллерия, радары и другое оборудование.
По словам Байдена, объявив об этом пакете, его администрация "почти исчерпала финансирование", которое может использовать в рамках своих полномочий для предоставления помощи Украине.
"Для того, чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать единство и решимость продолжать бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы в Украину", – добавил он и призвал Конгресс США быстро удовлетворить его запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд "для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров".
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что размер нового пакета помощи, объявленного Байденом, составляет $150 млн. Это уже девятый такой пакет с августа 2021 года, сказал он, информирует сайт американского оборонного ведомства.
"Средства, входящие в этот пакет, предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины", – сказал Кирби.
В пакет входят:
"Соединенные Штаты продолжат использовать имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помочь Украине защитить себя. С начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности", – уточнил Кирби.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам 3 мая Байден говорил, что США уже предоставили Украине военной помощи на $3 млрд.
28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.