Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление Украине оружия большей дальности

Джонсон и Зеленский договорились снова созвониться через несколько дней Фото: ЕРА

"На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде. Также обсудили будущие совместные международно-правовые мероприятия и события. Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины", – написал Зеленский.

На постійному зв'язку з Прем'єр-міністром * @BorisJohnson. Сьогодні подякував йому за звернення до Верховної Ради. Також обговорили майбутні спільні міжнародно-правові заходи та події. Торкнулися деяких питань оборонної підтримки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что два лидера обсудили ситуацию на поле боя, а также потребности Вооруженных сил Украины. В частности, Зеленский и Джонсон говорили о "предоставлении оружия более высокой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан".

"Премьер-министр также подчеркнул важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе доказательств военных преступлений. Они договорились снова поговорить в ближайшие несколько дней", – говорится в релизе на сайте британского правительства.

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