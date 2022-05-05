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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление Украине оружия большей дальности

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Джонсон и Зеленский договорились снова созвониться через несколько дней
Джонсон и Зеленский договорились снова созвониться через несколько дней
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 мая провели телефонный разговор, о чем Зеленский сообщил в Twitter.

"На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде. Также обсудили будущие совместные международно-правовые мероприятия и события. Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины", – написал Зеленский. 

Пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что два лидера обсудили ситуацию на поле боя, а также потребности Вооруженных сил Украины. В частности, Зеленский и Джонсон говорили о "предоставлении оружия более высокой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан". 

"Премьер-министр также подчеркнул важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе доказательств военных преступлений. Они договорились снова поговорить в ближайшие несколько дней", – говорится в релизе на сайте британского правительства. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал Блинкен 7 апреля. Он заявлял, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а с 2014 года – $4,5 млрд. 

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил президент США Джо Байден.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Великобритания, военная помощь, помощь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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