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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные удары России не повлияли на поставку помощи в Украину – Пентагон

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По словам Кирби, США сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине
По словам Кирби, США сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине
Фото: EPA

Ракетные удары России по Западной Украине были направлены преимущественно на критически важные объекты инфраструктуры, чтобы сорвать поставки помощи в Украину. Однако она продолжает поступать. Об этом во время брифинга 4 мая заявил спикер Пентагона Джон Кирби, запись опубликована YouTube-каналом PBS NewsHour.

"Они [россияне] пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе [Украины], в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и так далее. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", – отметил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, несмотря на российские удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине, в том числе систем вооружения.

Кирби добавил, что США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 мая Россия нанесла ракетные удары по восьми областям: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой. Известно о пострадавших в КировоградскойДнепропетровской и Львовской областях

4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины – Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, война, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, ракеты
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