Ракетные удары России не повлияли на поставку помощи в Украину – Пентагон

По словам Кирби, США сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине Фото: EPA

"Они [россияне] пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе [Украины], в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и так далее. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", – отметил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, несмотря на российские удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине, в том числе систем вооружения.

Кирби добавил, что США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.

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