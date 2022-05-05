Ракетные удары России не повлияли на поставку помощи в Украину – Пентагон

"Они [россияне] пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе [Украины], в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и так далее. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", – отметил представитель оборонного ведомства США.
По его словам, несмотря на российские удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи Украине, в том числе систем вооружения.
Кирби добавил, что США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 мая Россия нанесла ракетные удары по восьми областям: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой. Известно о пострадавших в Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областях.
4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины – Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты.