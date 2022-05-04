Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании дополнительную помощь для Украины

Блинкен в ходе разговора подтвердил поддержку Украины, отметили в Госдепе Фото: EPA

"Госсекретарь подтвердил поддержку Украины, где мужественный украинский народ продолжает защищаться от жестоких атак путинской агрессивной войны. Они обсудили дополнительную помощь в сфере безопасности и гуманитарную помощь Украине, а также продолжение трансатлантического единства", – говорится в сообщении.

Также главы американской и британской дипломатий обсудили "экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)