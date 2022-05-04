Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании дополнительную помощь для Украины

"Госсекретарь подтвердил поддержку Украины, где мужественный украинский народ продолжает защищаться от жестоких атак путинской агрессивной войны. Они обсудили дополнительную помощь в сфере безопасности и гуманитарную помощь Украине, а также продолжение трансатлантического единства", – говорится в сообщении.
Также главы американской и британской дипломатий обсудили "экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал Блинкен 7 апреля. Он заявлял, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил президент США Джо Байден.
3 мая Байден заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на общую сумму $3 млрд.