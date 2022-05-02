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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западная артиллерия может изменить ход войны в Украине – The Washington Post

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С новыми пушками ВСУ сможет вести бой на дальних расстояниях
С новыми пушками ВСУ сможет вести бой на дальних расстояниях
Фото: EPA

Западное артиллерийское оружие, которое поставляется в Украину, усложнит для России условия войны и может переломить ее ход, об этом 30 апреля написало американское издание Тhe Washington Post.

Дальнобойные пушки спровоцируют "битву умов" и заставят стороны действовать "более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв", считают военные эксперты в США.

По их мнению, новая украинская артиллерия, ведущая ответный огонь на большие расстояния, снизит возможность планомерного обстрела мирных городов и уничтожения инфраструктуры, как в Мариуполе.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил президент США Джо Байден.

Также США готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.

6 апреля Сенат США единогласно принял закон о ленд-лизе. Палата представителей одобрила документ на заседании 28 апреля. Теперь закон должен подписать президент США.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн, который включает 155-миллиметровые гаубицы (72 единицы) и 144 тыс. снарядов к ним. Более половины из обещанных гаубиц уже поставлены в Украину, заявляли в Пентагоне 28 апреля.

Теги: США, Украина, военная помощь, помощь, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины
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