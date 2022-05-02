Оккупанты обстреляли многоэтажки в Запорожской области, погибли два человека

В результате обстрела оккупантов с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли.

Утром 2 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

1 мая в Запорожской области был открыт "зеленый коридор" в направлении временно оккупированных территорий.