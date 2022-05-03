США уже поставили Украине помощи на $3 млрд – Байден

"Мы обеспечили, чтобы поставки вооружения, техники и другого оборудования велись бесперебойно. С начала полномасштабного вторжения [РФ в Украину] мы поставили военной помощи на $3 млрд. Нужно защищать демократию, потому что, как показывает история, если не давать отпор диктаторам, они возвращаются", – отметил Байден.
Президент США также заявил, что Вашингтон "должен убедиться, что наши союзники [в Европе] смогут пополнить запасы оружия вместо того, которое они отправили Украине".
"Это не будет дешево. Но или мы поддерживает украинский народ, или просто смотрим на российскую агрессию и российские зверства. Я знаю, какой ответ", – подчеркнул он.
Байден выразил надежду, что Конгресс США в ближайшее время удовлетворит его запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд, которые необходимы для продолжения поддержки Украины.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он заявлял, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.