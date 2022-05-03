США уже поставили Украине помощи на $3 млрд – Байден

Байден: Или мы поддерживает украинский народ, или просто смотрим на российские зверства. Я знаю, какой ответ Фото: EPA

"Мы обеспечили, чтобы поставки вооружения, техники и другого оборудования велись бесперебойно. С начала полномасштабного вторжения [РФ в Украину] мы поставили военной помощи на $3 млрд. Нужно защищать демократию, потому что, как показывает история, если не давать отпор диктаторам, они возвращаются", – отметил Байден.

Президент США также заявил, что Вашингтон "должен убедиться, что наши союзники [в Европе] смогут пополнить запасы оружия вместо того, которое они отправили Украине".

"Это не будет дешево. Но или мы поддерживает украинский народ, или просто смотрим на российскую агрессию и российские зверства. Я знаю, какой ответ", – подчеркнул он.

Байден выразил надежду, что Конгресс США в ближайшее время удовлетворит его запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд, которые необходимы для продолжения поддержки Украины.